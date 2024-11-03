Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Ev sahibi H.A. gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ergene ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.A'yı durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine K.C'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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