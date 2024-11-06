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        Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:27 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:31
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        Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kümeevler mevkisinde bekleyen G.Ç. (33) caddeden geçen şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı G.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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