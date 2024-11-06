Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kümeevler mevkisinde bekleyen G.Ç. (33) caddeden geçen şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

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