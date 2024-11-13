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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:59
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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettikleri B.E.E'nin ikametinde arama yaptı.

        Aramada, 9 kilo 374 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 litre bitki besleyici gübre, klima, havalandırma fanı ve termometre ele geçirildi.

        Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği anlaşılan ev sahibi B.E.E. gözaltına alındı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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