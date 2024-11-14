Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

        Kemal Gümüşsoy'dan (66) 4 gündür beri haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşsoy'un bulunması için çalışma başlattı.

        Kayıp kişinin en son inşaat halindeki bir binaya girdiği belirleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, Gümüşsoy'u hareketsiz şekilde asansör boşluğunda yatarken buldu.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gümüşsoy'un öldüğü belirlendi.

        Gümüşsoy'un cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da geçen ay terör operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da geçen ay terör operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da çiftçilere tarımda dron kullanımı anlatıldı
        Tekirdağ'da çiftçilere tarımda dron kullanımı anlatıldı
        Tekirdağ'da mahalleye 157 polisle eş zamanlı operasyon; 8 gözaltı
        Tekirdağ'da mahalleye 157 polisle eş zamanlı operasyon; 8 gözaltı
        Kayıp olarak aranırken inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu
        Kayıp olarak aranırken inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheli tutukla...
        Kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheli tutukla...