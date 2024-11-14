Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gümüşsoy'un öldüğü belirlendi.

Kayıp kişinin en son inşaat halindeki bir binaya girdiği belirleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, Gümüşsoy'u hareketsiz şekilde asansör boşluğunda yatarken buldu.

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