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        AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Mandacı basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:13
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        AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Mandacı basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Mandacı ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.

        Mandacı, burada yaptığı konuşmada, her zaman daha güçlü bir AK Parti iktidarı için teşkilat olarak çalıştıklarını söyledi.

        Son 2 yılda önemli seçim süreçlerini teşkilatlarla birlikte atlattıklarını ifade eden Mandacı, "10 Eylül'de genel merkezimiz tarafından görevlendirildik. 19 Ekim'de hepinizin katılımıyla coşkulu bir kongre düzenledik. Bu kongrede, delegelerimizin oylarıyla mazbatamızı alarak seçilmiş bir ilçe başkanı ve yönetim kurulu olarak karşınızdayız. Bundan sonraki süreçte, Süleymanpaşa'da ve ardından Tekirdağ'da daha çok çalışacak ve gündemi belirlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Mandacı, 2018 yılından itibaren aktif olarak siyasetin içinde olduğunu aktararak, hep birlikte bu kutlu yolda çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Önceki dönem AK Parti olarak Süleymanpaşa Belediyesinin çok güzel projelere imza attığını belirten Mandacı, "Seçimlerde sonra yeni seçilen belediyenin çeşitli bahanelere sığınması doğru değil. Bizde belediyeyi borçla devraldık ama bahanelere sığınmadık. Halka hizmet için çalıştık. Çay bahçeleri, spor komplekslerini artırdık. Vatandaşlar belediyeden hizmet bekliyor. Belediyelerin bahanelere sığınması doğru değil. Seçim sürecinde verilen vaatlerin yerine getirilmesini bekliyor vatandaşlar. Şimdi bahaneye sığınmanın zamanı değil. Vatandaşalar sizden hizmet bekliyor. Seçim vaatlerinizi yerine getiren bahane üretemeyen bir belediye başkanına ihtiyacımız var." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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