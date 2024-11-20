Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler yapımı devam eden Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi inşaatının yıl sonuna kadar biteceğini bildirdi.

Sözdinler, yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin bir an önce faaliyete geçmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Hastanenin 70 dönüm üzerine yapıldığını ifade eden Sözdinler, "Hastane 20 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek ve 274 araçlık açık otoparka sahip alacak. Yine hastane içerisinde 5 ameliyathane ve 10 yoğun bakım ünitesi, 5 yanık ünitesi, mikro cerrahi ünitesi ve dekontaminasyon ünitesi bulunacak." ifadelerini kullandı.

- Üniversite öğrencilerinden Asyaport'a teknik gezi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencileri, Asyaport Limanı'na teknik gezi düzenlendi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler liman yetkilileri eşliğinde gemilerin yüklenmesi ve boşaltılması süreçlerini, güvenlik önlemlerini, liman altyapısını ve son teknoloji ekipmanları inceleyerek denizcilik sektörünün işleyişini ve gerekliliklerini gözlemledi.