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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler yapımı devam eden Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi inşaatının yıl sonuna kadar biteceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:33
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler yapımı devam eden Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi inşaatının yıl sonuna kadar biteceğini bildirdi.

        Sözdinler, yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin bir an önce faaliyete geçmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Hastanenin 70 dönüm üzerine yapıldığını ifade eden Sözdinler, "Hastane 20 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek ve 274 araçlık açık otoparka sahip alacak. Yine hastane içerisinde 5 ameliyathane ve 10 yoğun bakım ünitesi, 5 yanık ünitesi, mikro cerrahi ünitesi ve dekontaminasyon ünitesi bulunacak." ifadelerini kullandı.

        - Üniversite öğrencilerinden Asyaport'a teknik gezi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencileri, Asyaport Limanı'na teknik gezi düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler liman yetkilileri eşliğinde gemilerin yüklenmesi ve boşaltılması süreçlerini, güvenlik önlemlerini, liman altyapısını ve son teknoloji ekipmanları inceleyerek denizcilik sektörünün işleyişini ve gerekliliklerini gözlemledi.

        Öğrencilere gezide, NKÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Durdu Mehmet Özdemir, Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Nermin Akarçay ve Asyaport Planlama Uzmanı Sayın Buse Dölarslan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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