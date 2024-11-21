Tekirdağ'da şehit öğretmen Neşe Alten ve babası kabirleri başında anıldı

Neşe öğretmen ve yalnız bırakmak istemediği için kendisiyle Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.

Çocukluğundaki öğretmenini örnek alarak kendisi de öğretmen olan Neşe Alten, 30 Eylül 1993'te Diyarbakır'a gitmiş ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda göreve başlamıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve protokol üyeleri şehit öğretmenin kabri başında dua etti.

Şehit öğretmen Alten ve babası için anma programı düzenlendi.

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