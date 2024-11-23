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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 23 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:49
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 23 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri il genelinde uygulamalarını sürdürüyor.

        Ekipler, son 10 günde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 3 kilo 57 gram esrar, 7 ruhsatsız tabanca, 21 bin 760 makaron, çalıntı motosiklet, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

        Uygulamalarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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