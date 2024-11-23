Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 23 şüpheli yakalandı

Aramalarda, 3 kilo 57 gram esrar, 7 ruhsatsız tabanca, 21 bin 760 makaron, çalıntı motosiklet, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Ekipler, son 10 günde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

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