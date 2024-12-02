Tekirdağ NKÜ'de öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı

Öğrenciler, bilgilendirmenin faydalı olduğunu belirterek emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden (NKÜ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kullanılan Narko Tır, üniversitenin girişine konuşlandırıldı.

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