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        Tekirdağ NKÜ'de öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı

        Tekirdağ'da narkotik eğitim aracı "Narko Tır" ile üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:04
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        Tekirdağ NKÜ'de öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı
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        Tekirdağ'da narkotik eğitim aracı "Narko Tır" ile üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden (NKÜ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kullanılan Narko Tır, üniversitenin girişine konuşlandırıldı.

        Narkotik polisleri, uygulamaların yer aldığı dokunmatik ekranlar aracılığıyla uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda öğrencilere bilgi verdi.

        Öğrenciler, bilgilendirmenin faydalı olduğunu belirterek emniyet yetkililerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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