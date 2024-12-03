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        Tekirdağ'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:49
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        Tekirdağ'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan bir işyerini deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası depoda maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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