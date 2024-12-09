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        (bekliyor) Tekirdağ'da bir kişi karısının arkadaşını bıçakla öldürdü, eşini de ağır yaraladı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karısının yemek yediği kişiyi bıçakla öldüren kişi, eşini de ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:25
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        (bekliyor) Tekirdağ'da bir kişi karısının arkadaşını bıçakla öldürdü, eşini de ağır yaraladı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karısının yemek yediği kişiyi bıçakla öldüren kişi, eşini de ağır yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir börekçiye giden Aykut E, eşi Mavuş E. (29) ile Hayrullah K'yi (35) yemek yerken gördü.

        Aykut E, Hayrullah K'yi boğazından, eşini de vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaraladı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptığı kontrolde Hayrullah K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan Aykut E, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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