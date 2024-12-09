(bekliyor) Tekirdağ'da bir kişi karısının arkadaşını bıçakla öldürdü, eşini de ağır yaraladı

Ekipler yaptığı kontrolde Hayrullah K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir börekçiye giden Aykut E, eşi Mavuş E. (29) ile Hayrullah K'yi (35) yemek yerken gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.