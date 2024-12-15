Tekirdağ Valisi Soytürk, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sözdinler'i ziyaret etti

Ziyarette Soytürk'e Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de eşlik etti.

Soytürk, katkı ve desteklerinden dolayı Sözdinler'e teşekkür etti.

Vali Soytürk, emniyet ve jandarma teşkilatlarına kazandırılan araçların teminine destek sağlayan hayırseverler için düzenlenen teşekkür belgesi takdim törenine katılamayan Sözdinler'e belgesini verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Sözdinler ile bir süre görüştü.

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