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        Tekvandoda Balkan şampiyonlukları bulunan Serya Naz Özdemir'in hedefinde olimpiyat var

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı tekvandoda iki kez Balkan şampiyonu olan 17 yaşındaki Serya Naz Özdemir, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni zaferlere imza atmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:00 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:11
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        Tekvandoda Balkan şampiyonlukları bulunan Serya Naz Özdemir'in hedefinde olimpiyat var
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı tekvandoda iki kez Balkan şampiyonu olan 17 yaşındaki Serya Naz Özdemir, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni zaferlere imza atmaya hazırlanıyor.

        Serya Naz Özdemir, annesinin isteğiyle 7 yaşında ikiz kardeşi Sahra Nur ile tekvandoya başladı.

        Okuldan arta kalan zamanlarda gittiği spor salonunda antrenörü Gökhan Fındık nezaretinde çalışmalarını sürdüren Serya Naz, kısa sürede kendini geliştirdi.

        Genç sporcu, azmi ve başarılı performansıyla kısa sürede Türkiye şampiyonalarında dereceler ve 2019 yılında Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Serya Naz Özdemir, son olarak kasım ayında Romanya'da 8 ülkeden 475 sporcunun katıldığı Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Organizasyonda 44 kiloda altın madalyanın sahibi olan milli sporcu, kariyerine dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Hedefim, olimpiyatlara gitmek"

        Milli sporcu Serya Naz Özdemir, AA muhabirine, her zaman kürsüde olmak için mücadele ettiğini söyledi.

        Tekvandoda başarılı bir sporcu olarak yoluna devam etmek istediğini aktaran Serya Naz, şunları kaydetti:

        "Hiperaktif bir çocuk olduğum için spora alışmam zor olmadı. Kendimi geliştirdikten sonra şampiyonalara katıldım. İki Balkan şampiyonluğum var. Bir Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Son katıldığım Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettiğim için çok gururluyum. Balkan Şampiyonası'na iyi hazırlandığım için benim için zor geçmedi. Bundan sonra hedefim ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek ve olimpiyatlara gitmek."

        Serya Naz, ikizi Sahra Nur ile bu sporu yapmanın da kendisi için bir avantaj olduğunu ve sürekli antrenman yapabilme imkanı bulduğunu dile getirdi.

        - "Asıl hedefimiz olimpiyatlar"

        Malkara Tekvando Kulübü Antrenörü Gökhan Fındık ise sporcusunun kürsüde yer almasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

        Sporcusunun çok azimli ve hırslı olduğunu belirten Fındık, "Serya ve kardeşiyle 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Sporcumuz beklentilerimizin hepsini karşıladı. Bizim asıl hedefimiz olimpiyatlar. Çalışmalarımız olimpiyatlara yönelik ve inşallah orada da boy gösterecek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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