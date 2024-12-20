Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü.
Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bölgede etkili olan sis, dronla görüntülendi.
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