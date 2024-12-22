Tekirdağ'da kuyumcuya sahte altın sattıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan, bir kuyumcuya da satma girişiminde bulunan 5 şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin kuyumculara sahte altın sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği B.G. ve M.A'yı Çerkezköy'de, T.S, A.A. ve G.K'yı ise İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına aldı.