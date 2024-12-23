Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikönü Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi M.R.T. gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine B.T'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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