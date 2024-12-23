Tekirdağ'da selatin camilerden Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor

Yapının doğu cephesinde 7 sütunun taşıdığı 6 kemerli ve kuzey cephesinde 7 sütunun taşıdığı 8 kemerli revaklar bulunduğunu belirten Barut, "Mihrabı tamamen orijinal olarak mermerdir. Caminin büyük bir haziresi vardır. Cami, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla görenleri kendine hayran bırakacak." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Abdullah Barut, AA muhabirine halk arasında "Paşa" camisi olarak bilenen yapının restorasyonuna haziran ayında başlandığını söyledi.

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