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        Tekirdağ'da selatin camilerden Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 6 asırlık Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:51
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        Tekirdağ'da selatin camilerden Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 6 asırlık Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Hisar Mahallesi'ndeki Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1419 yılında yaptırılan dikdörtgen planlı caminin Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyonu sürüyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Abdullah Barut, AA muhabirine halk arasında "Paşa" camisi olarak bilenen yapının restorasyonuna haziran ayında başlandığını söyledi.

        Yapının doğu cephesinde 7 sütunun taşıdığı 6 kemerli ve kuzey cephesinde 7 sütunun taşıdığı 8 kemerli revaklar bulunduğunu belirten Barut, "Mihrabı tamamen orijinal olarak mermerdir. Caminin büyük bir haziresi vardır. Cami, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla görenleri kendine hayran bırakacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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