Tekirdağ'da selatin camilerden Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 6 asırlık Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 6 asırlık Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Hisar Mahallesi'ndeki Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1419 yılında yaptırılan dikdörtgen planlı caminin Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyonu sürüyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Abdullah Barut, AA muhabirine halk arasında "Paşa" camisi olarak bilenen yapının restorasyonuna haziran ayında başlandığını söyledi.
Yapının doğu cephesinde 7 sütunun taşıdığı 6 kemerli ve kuzey cephesinde 7 sütunun taşıdığı 8 kemerli revaklar bulunduğunu belirten Barut, "Mihrabı tamamen orijinal olarak mermerdir. Caminin büyük bir haziresi vardır. Cami, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla görenleri kendine hayran bırakacak." diye konuştu.
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