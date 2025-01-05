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        Trakyalı çiftçilere alternatif tarım ürünlerine yönelmeleri tavsiyesi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliği nedeniyle Trakya'da alternatif tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:29
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        Trakyalı çiftçilere alternatif tarım ürünlerine yönelmeleri tavsiyesi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliği nedeniyle Trakya'da alternatif tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Başer, AA muhabirine, son yıllarda küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretimde olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

        Çiftçilerin toprağını tarımsal üretime en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Başer, küresel iklim değişikliği dolayısıyla beklenen verimin alınamadığını dile getirdi.

        Sonbaharda birçok çiftçinin kuraklık nedeniyle kanola ektiği tarlaları bozmak zorunda kaldığını ifade eden Başer, "Tekirdağ'da yaklaşık 400 bin dekar alana kanola ekildi. Bunun önemli kısmı yağışların geç gelmesi nedeniyle bozuldu. Ürünler topraktan çıkışta yağışı yakalayamadı." dedi.

        Başer, kanola ekili tarlalarını bozan çiftçilerin kışlık bitkiler ekmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

        - "Ayçiçeği üretimi azalacak"

        Kuraklığın kanola gibi ayçiçeği üretimini de olumsuz yönde etkilendiğini vurgulayan Başer, "Kuraklık, çiftçiler için büyük bir problem oluşturuyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla gelecek 10 yılda bölgede ayçiçeği tarımı oldukça azalacak, diğer bölgelere kaymak zorunda kalacak. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede bizim kanola, ayçiçeği ve buğdaya alternatif olabilecek kışlık bitkileri tarım alanlarına muhakkak sokmamız gerekiyor. Trakya'da nohut önemli bir şans. Çiftçilerimiz, nohudun yanında tritikale ve farklı ürünlere yönelmeli." diye konuştu.

        Başer, çiftçilerin tarımsal alanlarda verim için azot miktarını artıran baklagiller ve yem bitkileri ekmelerinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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