Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da evlerinde 840 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da evlerinde 840 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen P.E.Y. ve S.Ö'ye ait evlere operasyon düzenledi.
Ekipler, evlerdeki aramada 840 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 66 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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