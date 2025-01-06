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        Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da evlerinde 840 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:38
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        Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da evlerinde 840 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen P.E.Y. ve S.Ö'ye ait evlere operasyon düzenledi.

        Ekipler, evlerdeki aramada 840 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 66 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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