Tekirdağ'da otomobilde 75 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da bir otomobilde 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir otomobilde 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Muratlı ilçesi girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 75 bin makaron ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.
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