Tekirdağlı balıkçıların yüzü hamsi ve çinekop avıyla gülüyor
Marmara Denizi'nde balık az olduğu için Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, hamsi ve çinekop bereketi yaşıyor.
Marmara Denizi'nde balık az olduğu için Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, hamsi ve çinekop bereketi yaşıyor.
Balıkçıların ağına, Karadeniz açıklarında bol miktarda hamsi ve çinekop takılıyor.
Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden kasalar dolusu balıkla dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların yüzünün Karadeniz'de hamsi ve çinekop avıyla güldüğünü söyledi.
Balıkçıların Karadeniz'deki ekmek mücadelesinin sürdüğünü belirten Pehlivanoğlu, "Karadeniz bu sene çok bereketli. Palamut avcılığının ardından hamsi ve çinekop bolluğu yaşanıyor." dedi.
Balıkçı Hasan Erol da balıkçıların Karadeniz'de hamsi ve çinekop için ağ attığını belirtti.
Balıkçıların avcılık faaliyetlerine hummalı bir şekilde devam ettiğini anlatan Erol, tezgahların hamsi ve çinekopla şenlendiğini dile getirdi.
Bu ay daha fazla hamsi tercih edilmeye başlandığını ifade eden Erol, "Palamut avcılığının ardından çinekop avcılığı başladı. Bunun yanında istavrit ve Karadeniz mezgit devam ediyor. Lezzet olarak hamsi çok güzel. Şu anda vatandaşlara hamsi yemelerini tavsiye ediyoruz."diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.