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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:04 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:04
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        Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        ABONE OL

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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