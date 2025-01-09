Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken başlatılan soruşturma kapsamında iş akdi feshedilen şüpheli, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 21:53 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken başlatılan soruşturma kapsamında iş akdi feshedilen şüpheli, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılan ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli S.A. yakalandı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de dün yaptığı açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medya mecralarında, "Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı" sıfatıyla habere konu edilen kişinin unvanının doğru olmadığı, söz konusu kişinin belediyede "haber editörü" olarak görev yaptığı belirtilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın sözleşmesinin feshedildiği aktarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 4. Basın Ödülleri sahiplerini buldu
        Tekirdağ'da 4. Basın Ödülleri sahiplerini buldu
        Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir kişi hakkında gözaltı k...
        Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir kişi hakkında gözaltı k...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Yürüme yetisini kısmen geri kazandıran yüzmede Türkiye üçüncüsü oldu
        Yürüme yetisini kısmen geri kazandıran yüzmede Türkiye üçüncüsü oldu
        AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Mandacı basın mensuplarıyla bir araya ge...
        AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Mandacı basın mensuplarıyla bir araya ge...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı