Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken başlatılan soruşturma kapsamında iş akdi feshedilen şüpheli, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılan ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli S.A. yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de dün yaptığı açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medya mecralarında, "Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı" sıfatıyla habere konu edilen kişinin unvanının doğru olmadığı, söz konusu kişinin belediyede "haber editörü" olarak görev yaptığı belirtilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın sözleşmesinin feshedildiği aktarılmıştı.