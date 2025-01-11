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        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:51
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kentte bir otelde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa Yüceer, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ve daire başkanları katıldı.

        Yüceer, burada yaptığı konuşmada, bütün basın mensuplarının gününü kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.

        10 Ocak 1961 yılında gazetecilerin haklarını korumak amacıyla düzenlenen 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını ifade eden Yüceer, "Türkiye'nin demokrasisi adına çok önemli bir görevi üstleniyorsunuz. Üstelik huzur işi büyük zorluklar hayata geçiriyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ki çağdaş bir demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür, özgür basındır. Toplumun gözü, kulağı, vicdanı, konumunda olan basın, demokrasinin ve özgürlüklerin güçlenmesinin ve aynı zamanda gelişmesinde en etkili araçlardan birisidir." dedi.

        Yüceer, halkın sesi olan, yapıcı eleştirileriyle, idareciliği aydınlığa yönelten, halkın refahı için eksiklerini giderme noktasında fikirleri bir araya getiren gücün basın olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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