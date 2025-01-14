Tekirdağ'da üniversite öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile bir araya geldi.

Turanlı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Polis ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulaması ve emniyetin yürüttüğü çalışmalar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrenciler, bilgilendirme için ekiplere ve kendilerini misafir eden Turanlı'ya teşekkür etti.