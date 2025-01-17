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        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle 5 gündür aksayan deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da 5 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:52
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        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle 5 gündür aksayan deniz ulaşımı normale döndü
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        Tekirdağ'da 5 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın etkisini yitirmesiyle balıkçıların avcılık faaliyetlerine başladığını söyledi.

        Balıkçıların Marmara Denizi'nde nasibini aradığını belirten Pehlivanoğlu, "Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçılarımız denize açılamadı. Havanın düzelmesiyle balıkçı arkadaşlarımız, çapari, istavrit, tekir ve çinekop avcılığı yapıyor. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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