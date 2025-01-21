Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde klima mağazası görünümünde olan ve iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon düzenlendi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde klima mağazası görünümünde olan ve iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlık Mahallesi Demir Sokak'taki klima mağazasında kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen H.A'nın dükkanında arama yaptı.
Aramada 117 kök kenevir, 76 gram esrar, 23 gram kokain, 3 klima, 3 vantilatör, 5 termometre, 4 hava nemlendirici, 34 litre bitki besleyici sıvı ve oksijen tüpü ele geçirildi.
Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği belirlenin H.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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