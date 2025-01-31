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        Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:22 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:35
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        Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Fikri Eker (40) idaresindeki 34 CVR 142 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Velimeşe Mahallesi'nde bariyere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Eker ile araçta bulunan Şenay Eker (40) ile Rüya Eker (8) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan Rüya Eker, müdahalere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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