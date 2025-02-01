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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:03
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 502 sentetik ecza hap, 113 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain, 18 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 325 lira ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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