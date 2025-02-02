Tekirdağ'da asayiş
Muratlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Muratlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Aşağısevindikli Mahallesi'nde M.D'nin kullandığı otomobille, Özgür Gülten'in kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan Gülten, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
- Trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Saray ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.A. yönetimindeki 59 NB 354 plakalı otomobil ile K.E'nin kullandığı 34 HHK 768 plakalı otomobil Çukuryurt Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan K.E, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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