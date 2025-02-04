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        Tekirdağ'da "yalancı bahara" aldanan badem ağaçları çiçek açtı

        Tekirdağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:29 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:33
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        Tekirdağ'da "yalancı bahara" aldanan badem ağaçları çiçek açtı
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        Tekirdağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.

        Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

        Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsünü görenler, zaman zaman fotoğraf çektirdi.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla ağaçların çiçek açmaya başladığını söyledi.

        Bademlerin sıcaklığın etkisiyle yaklaşık 1 ay erken çiçek açtığını belirten Saygı, "Son haftalarda sıcaklar mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle ağaçlar erkenden çiçeklendi. Ağaçlar yalancı bahara aldandı. Havalar soğumaya başladı, soğuk nedeniyle çiçekler de solacaktır." dedi.

        Kent sakinlerinden Alpaslan Kemallı da ağaçların çiçek açmasıyla güzel manzara oluştuğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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