Tekirdağ'da "yalancı bahara" aldanan badem ağaçları çiçek açtı

Bademlerin sıcaklığın etkisiyle yaklaşık 1 ay erken çiçek açtığını belirten Saygı, "Son haftalarda sıcaklar mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle ağaçlar erkenden çiçeklendi. Ağaçlar yalancı bahara aldandı. Havalar soğumaya başladı, soğuk nedeniyle çiçekler de solacaktır." dedi.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.