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        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan şehit ailelerine ziyaret

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:20
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        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan şehit ailelerine ziyaret
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        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Turanlı, ilk olarak şehit polis memuru Münir Alkan'ın annesi Münibe Alkan'ı ziyaret ederek, kendisiyle bir süre görüştü.

        Ardından, şehit çarşı ve mahalle bekçisi Zülfü Çalışkan'ın ailesini ziyaret eden Turanlı, aileyle sohbet etti.

        Turanlı, daha sonra şehit polis memuru İsmet Yiğit'in ailesiyle bir araya geldi.

        Ziyaretlerde Turanlı'ya eşi Hafize Turanlı da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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