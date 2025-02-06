Uluslararası 59. Tekirdağ Kiraz Festivali 12-15 Haziran'da düzenlenecek

Uluslararası 59. Tekirdağ Kiraz Festivali bu yıl 12-15 Haziran'da düzenlenecek.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12-15 Haziran'da düzenlenecek festivalde kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, festivalin tarımsal değerleri tanıtmanın yanında eğlence ve turizmi canlandırma misyonunu üstlendiğini belirtti.

Türkiye'nin en köklü festivallerinden birine sahip olduklarını aktaran Nallar, "Bu yıl plakamıza ulaşacak olan Kiraz Festivalimize özel olarak hazırlanıyoruz. 59’uncu yıla yakışan bir festival organize etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Festivalimizi 12-15 Haziran tarihlerinde yapmaya karar verdik. Önümüzdeki zamanı iyi değerlendirip şehrimize değer katacak bir organizasyona imza atacağız."ifadelerini kullandı.