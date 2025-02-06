Tekirdağ'da asayiş

Ekipler, Sağlık Mahallesi'nde S.A'nın evinde yaptığı aramada 155 bin makaron ve 50 kilogram tütün ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vatan Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

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