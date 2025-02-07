Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri yollarda biriken karları temizledi, bazı yollara buzlanma olmaması için tuz ve solüsyon atıldı.

Kısa sürede çatıları ve yerleri kaplayan kar bir süre sonra etkisini yitirdi.

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