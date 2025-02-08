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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde 35 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:30
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde 35 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkol kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinde bir evde arama yaptı.

        Aramada, 35 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Evde bulunan T.D. gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

        Marmaraereğlisi'nde bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

        Evde bulunan M.B. gözaltına alındı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusretiye Mahallesi'nde şüphe üzerine A.A'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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