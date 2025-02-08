Tekirdağ'da asayiş

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Marmaraereğlisi'nde bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkol kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinde bir evde arama yaptı.

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