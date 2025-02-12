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        Tekirdağ'da kar etkisini göstermeye başladı

        Tekirdağ'da kar yağmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:41
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        Tekirdağ'da kar etkisini göstermeye başladı
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        Tekirdağ'da kar yağmaya başladı.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte kar yağışıyla yer yer çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

        Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışının akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

        Kar, bazı ilçelerde de etkili oluyor.

        Meteorolojik uyarılar dikkate alınarak Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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