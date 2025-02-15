Tekirdağ'da "Kardeş camiler buluşması" etkinliği düzenlendi

Etkinlik kapsamında her hafta bir cami çocuklar için süsleniyor.

Çeşitli oyunların oynandığı programda çocuk ve gençlere milli ve manevi değerler hakkında bilgi verildi.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafındnan düzenlene etkinlikte, çocuklar ve gençler camide bir araya geldi.

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