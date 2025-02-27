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        Tekirdağ'da kent konseyi üyeleri çevreyi kirlettiğini öne sürdükleri liman önünde eylem yaptı

        Tekirdağ ve Süleymanpaşa kent konseyi üyeleri, Ceyport Limanı'nda çimento hammaddesinin nakli sırasında oluşan tozun çevreye zarar verdiğini iddia ederek liman önünde eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:36
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        Tekirdağ'da kent konseyi üyeleri çevreyi kirlettiğini öne sürdükleri liman önünde eylem yaptı
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        Tekirdağ ve Süleymanpaşa kent konseyi üyeleri, Ceyport Limanı'nda çimento hammaddesinin nakli sırasında oluşan tozun çevreye zarar verdiğini iddia ederek liman önünde eylem yaptı.

        Kent Konseyi üyeleri, liman önünde bir araya gelerek bir süre slogan attı.

        Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.

        Herkesin çevreyi ve doğayı korumasının önemli olduğunu belirten Başol, "Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gerçek ve tüzel kişiler ile vatandaşların görevidir. İşletmeler ve vatandaşlar alınması gereken tedbirlere ve esaslara uymak zorundadır. Çevrenin ve canlıların korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Ceyport işletmesi, işlemleri sırasında gerekli önlemleri almamaktadır. Yanlışlarında devam ederlerse gerekli hukuki süreçleri başlatacağız." dedi.

        Süleymanpaşa Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Bedia İlerler de limanda çimento boşaltım işlemleri sırasında oluşan tozun 4 mahallede insanları olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

        Limandan gelen tozun çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini iddia eden İlerler, yaptıkları şikayet üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin limanda inceleme yaparak cezai işlem uyguladığını, işletmedeki çevreyi kirleten bu işlemlere son verilmesi gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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