Süleymanapaşa Belediyesince mahallelerde "Halk sofraları" programları düzenleniyor.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, Vatan Mahallesi'nde düzenlenen programda, ramazanın bereketini ve dayanışmasını kurulan iftar sofrasında yaşayacaklarını söyledi.

Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Nallar, ramazan ayında birlik ve dayanışma ruhunun en iyi şekilde hissedildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

- Ergene Belediyesi yol yapım çalışmaları

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede devam eden çalışmaları inceleyen Topak, yol çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Topak, ilçede başlayan çalışmaları kısa sürede bitirmek istediklerini kaydetti.

İlçenin her geçen gün geliştiğini belirten Topak, "Ergene'miz için tüm ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Başladığımız yerlerde çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.