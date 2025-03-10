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        Tekirdağ'da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:18
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        Tekirdağ'da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı.

        T.Y. idaresindeki 34 LAR 979 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü Havaalanı Kavşağı'nda, T.E. yönetimindeki 06 AU 4914 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada minibüste bulunan 7 işçi hafif yaralandı.

        Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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