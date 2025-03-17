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        Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 02:14 Güncelleme: 17.03.2025 - 02:18
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        Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Şeyhsinan Mahallesi Güngören Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve giren itfaiye ekipleri, ev sahibi Sema G'yi (49) baygın halde buldu.

        Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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