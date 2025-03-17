Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Şeyhsinan Mahallesi Güngören Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren itfaiye ekipleri, ev sahibi Sema G'yi (49) baygın halde buldu.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.