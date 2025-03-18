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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:05
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, mesajında, dünyada eşi benzeri görülmemiş çetin bir savaşa sahne olan, toprağın her zerresinin şehit kanı ile sulandığı, bir milletin her ferdinin kahramanlaştığı, inancın teknolojiyi alt ettiği bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Çanakkale Zaferi'nin, dünya tarihinde güç dengelerinin değiştirdiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, tüm cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık abidesi olduğunu aktaran Soytürk, "Kahraman ecdadımız, dönemin en üstün askeri gücü ve en büyük ordusuna sahip olan düşmanın saldırısına iman dolu göğsünü siper etmiş, bir gül bahçesine girercesine din ve vatan uğruna şehit olmayı şeref bilmiştir. Milletimizin en seçkin, en yetişmiş, en verimli nesillerini feda etme pahasına vatanımız müdafaa edilmiştir. Çanakkale Destanı Türk milletinin zilleti kabul etmeyişini, Mehmetçiğin azim ve iradesini, aynı zamanda alicenaplığını tüm dünyaya göstermiş olması açısından da oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Soytürk, Çanakkale Destanı'nın her satırı, savaş hukuku konusunda tüm dünyaya ders olacak nitelikte olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehadet ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane varlığımızdır. Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle, kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak, bu büyük zaferi milletimize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale Savaşı kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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