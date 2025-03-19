Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da, polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 08:36 Güncelleme: 19.03.2025 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL

        Tekirdağ'da, polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Özel ve Yavaş'tan ilk tepki
        Özel ve Yavaş'tan ilk tepki
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Cevdet Yılmaz: İstanbul-Çanakkale arasındaki seyahat süresi 2 saate düşecek
        Cevdet Yılmaz: İstanbul-Çanakkale arasındaki seyahat süresi 2 saate düşecek
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'n...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'n...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töre...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töre...
        Tekirdağ'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (4)
        Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (4)