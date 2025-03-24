Tekirdağ'da bir evde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tekirdağ'da bir evde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir evde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir evde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 99 tabanca fişeği ele geçirildi. Adreste bulunan S.T. M.T. ve A.D. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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