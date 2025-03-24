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        Tekirdağ'da buğday ve arpadaki gelişim çiftçide verim beklentisini artırdı

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da bu yıl kış mevsiminin diğer yıllara göre ılık geçmesi, çimlenme ve gelişim sürecinde olan buğday ve arpayı olumlu etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:11
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        Tekirdağ'da buğday ve arpadaki gelişim çiftçide verim beklentisini artırdı
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da bu yıl kış mevsiminin diğer yıllara göre ılık geçmesi, çimlenme ve gelişim sürecinde olan buğday ve arpayı olumlu etkiledi.

        Buğday ve arpanın gelişimini yakından takip eden çiftçilerin bu yıl rekolte beklentisi, önceki yıllara göre arttı.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, buğday ve arpanın güzel bir gelişim sürecinde olduğunu söyledi.

        Geçen yıl yaşanan kuraklıktan dolayı üreticilerin bekledikleri verimleri alamadığını hatırlatan Başer, "Geçen yıl istenilen yağışların olmaması nedeniyle üreticiler bekledikleri verimi alamadı. Şu an buğday ve arpalarımız gerçekten gelişim olarak iyi gidiyor." dedi.

        Başer, üreticilerin geçen yıla göre buğday ve arpa ekim tarihlerini bu yıl öne çektiğini belirtti.

        Buğday ve arpadaki gelişimin çiftçiyi sevindirdiğini aktaran Başer, "Bu yıl iyi verimler bekliyoruz. İyi verimden kastettiğim, öncelikle 600 kilogramın altını ben iyi verim olarak kabul etmiyorum. 500 kilogram ortalama bir verim. 600 kilogramın üzerinde 700 kilogram civarında ve daha yüksek verimler bekliyoruz." diye konuştu.

        - "Ürünlerimizin gelişimi güzel"

        Üretici Ali Kayı da geçen seneye göre ürünlerin gelişiminin daha iyi olduğunu belirtti.

        Geçen sene dekar başına 600 kilogram verim aldığını anlatan Kayı, "Bu sene hedefimiz 750 kilogram ürün alabilmek. Şu anda yağacak yağmurlar buna fazlasıyla etki edecek. Ürünlerimizin gelişimi güzel gidiyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Tarlalarımızı sürekli kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kayı, arazilerinde yabancı ot ve hastalıkla mücadele için ilaçlama çalışmasını gerçekleştirdiğini kaydetti.

        - "Soğuk bir yıl geçirmedik"

        Üretici Hüseyin Engin ise kış aylarının ılık geçmesiyle buğday ve arpanın iyi gelişim gösterdiğini aktardı.

        Buğday ve arpanın olması gerekenden daha iri ve güzel göründüğünü anlatan Engin, şunları kaydetti:

        "Bu yıl iklim olarak soğuk bir yıl geçirmedik. Şubat ayında bile 15-20 dereceleri yakalayan sıcaklıklar oldu. Bitki gelişti. Nisan ayının başlarında göreceğimiz arpa ve buğday boylarını aynı o tarihte görebileceğimiz büyüklüğe ulaşmış vaziyette." dedi.

        Tekirdağ'da geçen yıl 1 milyon 900 bin dekarda buğday, 183 bin 750 dekarda ise arpa ekilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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