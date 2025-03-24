Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tekirdağ'da açılışlara katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'da hayırseverlerce yaptırılan camilerin ve Kur'an kursunun açılış törenine katıldı.

Erbaş, Çerkezköy ilçesindeki Müjgan-Serkan Karagöz Cami ile Kapaklı ilçesindeki Hacı Halis Turut Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Kapaklı ilçesine geçen Erbaş, İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ile Behaeddin Ok Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, güzel eserlerin kente kazandırıldığını belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

Ramazan ayının rahmet ve bağışlanma ayı olduğunu hatırlatan Erbaş, "Ramazan Kur'an ayı, ibadet ayı ramazanın son günlerinde itikafa giren kardeşlerimiz var. Ne mutlu onlara. İşte bu günlerde Allah rızası için hayır yapmak, Kur'an kursu yaptırmak, cami yaptırmak, yapılan cami ve Kur'an kursu inşaatlarına katkı sağlamak, destek olmak, bütün bunlar iyiliklerin en güzeli. Malumunuz bu yıl ramazan ayının temasını 'ramazan ve iyilik' diye belirledik ve ramazanın başından beri kürsülerimizde minberlerimizde hocalarımız 'iyilik' konusunu işliyorlar." diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de camilerin kentlerin süsü olduğunu ifade ederek, kentte iş insanlarının hayırda yarışmasının çok anlamlı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Erbaş ve protokol üyeleri hayırseverlere plaket verdi.

Programlara, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve protokol üyeleri katıldı.