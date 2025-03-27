Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da balık tezgahlarında daha çok hamsi ve istavrit satılıyor

        Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında en çok Karadeniz hamsi ve istavrit ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:46 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da balık tezgahlarında daha çok hamsi ve istavrit satılıyor
        ABONE OL

        Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında en çok Karadeniz hamsi ve istavrit ilgi görüyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçılar için av sezonunun sonuna yaklaşıldığını söyledi.

        Vatandaşların lezzetinden dolayı hamsi ve istavriti daha çok tercih ettiğini dile getiren Pehlivanoğlu, "Bu sıralarda tezgahlarda hamsi, istavrit, karides ve mezgit gibi balıklar yer alıyor. İstavrit ve Karadeniz hamsi tezgahlarda en çok giden balıklar. İstavrit ve Karadeniz hamsinin kilogramı 300 liradan satılıyor. İlgi iyi, vatandaşlar balık tercihinden vazgeçmiyor." dedi.

        Pehlivanoğlu, av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ereceğini, 12 metrenin altındaki balıkçıların avlanmaya devam edeceğini dile getirdi.

        Balıkçı Bekir Erol da bu sıralar daha çok Karadeniz hamsi ve istavrit satışı yaptıklarını belirterek hamsi ve istavritin tezgahları süslemeye devam edeceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Teknede tarihi olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi
        Teknede tarihi olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi
        Çiftçilere kuraklık riskine karşı "tohumları toprakla erken buluşturun" öne...
        Çiftçilere kuraklık riskine karşı "tohumları toprakla erken buluşturun" öne...
        Tekirdağ'da bir teknede tarihi eser niteliğinde 50 tabak ele geçirildi
        Tekirdağ'da bir teknede tarihi eser niteliğinde 50 tabak ele geçirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da yük trenin çarptığı bisikletli tedavi gördüğü hastanede hayatı...
        Tekirdağ'da yük trenin çarptığı bisikletli tedavi gördüğü hastanede hayatı...