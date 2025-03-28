Tekirdağ'da üreticileri ayçiçek ve kanola tohumu dağıtıldı

Tekirdağ'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında tohum talep başvurusunda bulunan üreticilere ayçiçeği ve kanola tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, TAKE projesiyle bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracak yeni üretim teknikleri ile kültürel uygulamaların, iklim değişikliğine uyum, kısıtlı su kullanımı yöntemlerini teşvik edecek uygulamaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Aksoy, projeyle arz açığı olan hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretimin artırılarak, çevre ve insan sağlığına dost uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

Proje kapsamında 11 ilçede 9 bin dekar alanda ayçiçek, 500 dekar alanda da kanola ekimi yapılacağı belirtildi.

Konuşmaların ardından üreticilere tohumlar dağıtıldı.