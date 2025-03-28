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        Tekirdağ'da deposunda ve aracında sahte içki ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da bir depoda ve araçta 310 litre sahte içki ile 98 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:28
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        Tekirdağ'da deposunda ve aracında sahte içki ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da bir depoda ve araçta 310 litre sahte içki ile 98 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde bir depoda sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler depoda ve bir araçta yaptığı aramada, 310 litre sahte içki ile 98 litre etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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